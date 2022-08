Kevin Fernandez guide Mazuin à la victoire

C’est donc dans cette optique que le duo s’est élancé dans le premier des quatre passages de la journée. Surprise au TRC, leur voiture pointe en tête de la D4, ex aequo avec l’autre Skoda de Bastien Rouard."On s’est finalement dit qu’on était peut-être en mesure de faire quelque chose." Après une mise à niveau des réglages, le duo prend la tête dans le second chrono et augmente même son avance à trois secondes au terme du troisième. " On s’est donc dit qu’on allait attaquer tout en assurant car on semblait dans le bon rythme. Cependant, Bastien nous a bien fait peur avec une grosse attaque, heureusement pour nous insuffisante." Au final, la Skoda de Mazuin-Fernandez remporte l’épreuve pour seulement deux dixièmes! " Nous sommes très satisfaits d’avoir remporté cette épreuve. Après notre mésaventure luxembourgeoise au début du mois, où nous avons abandonné après 1 kilomètre seulement, cette victoire nous rebooste vraiment. Nous sommes en totale confiance pour le rallye de la Famenne. Il faut vraiment remercier Christophe Mazuin de nous avoir permis de rouler ici." Prochain rendez-vous pour le duo, le rallye de la Famenne.

Julien Delleuse également victorieux en D1-2-3

Une autre victoire d’un régional au rallye-sprint condruzien est à notifier ce week-end, dans la catégorie inférieure cette fois. La division 1-2-3 a vu son leader du championnat, Julien Delleuse, prendre un peu plus son envol. S’il s’attendait à une belle bagarre avec Geoffrey Vecoven, d’ailleurs premier leader, l’abandon de celui-ci dès le second passage l’a bien esseulé en tête de l’épreuve. " Une fois que Geoffrey était hors course, je n’ai plus eu grand monde pour me battre, explique Julien.Au final, la journée a été tranquille, nous devions simplement faire attention à ne pas crever et à ramener la voiture entière, c’est chose faite."

En prime, Julien consolide sa place de leader au championnat, avec déjà cinq bons résultats retenus. " Il y a aussi Haillot qui compte pour l’instant, mais étant donné que la course a été stoppée après deux passages, les points comptent à moitié. Je devrais être au Micky afin de, si tout se passe bien, nous assurer le titre."