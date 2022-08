Dimanche dernier, Joséphine Tiquet, épouse Doemer, a fait l’objet de toutes les attentions. La dame fêtait en effet son siècle d’existence. Elle a tout d’abord été mise à l’honneur par les autorités représentées par Xavier Lisein qui faisait fonction de bourgmestre.

Joséphine Tiquet est née le 7 août 1922 et est originaire de Clermont-Thimister. Elle est arrivée à Braives le 20 octobre 1942."Son papa a été muté chef de gare à Braives,explique Anne-Marie, la fille de Joséphine.La famille habitait alors dans la gare."

Joséphine va rencontrer son futur époux, Joseph Doemer, sur place alors que le jeune homme faisait un remplacement au guichet de la gare. Il finira sa carrière à la gare de Waremme.

Après son mariage en 1949, Joséphine et son s époux s’installent dans la maison familiale des parents de Joseph, rue Cornuchamps. Joséphine y tiendra quelque temps une petite épicerie. Elle aura deux enfants: Anne-Marie et Luc. La famille s’est agrandie de deux petits-enfants: Sudha, fille adoptive de Luc et Pierre, le fils d’Anne-Marie.

Joséphine, une personne très croyante et dévouée

Joséphine a toujours été prête à rendre service."Maman a élevé ses enfants et s’est aussi beaucoup occupée de sa sœur handicapée,précise sa fille Anne-Marie.Ensuite, elle s’est beaucoup dévouée auprès de son papa, de sa belle-mère et de son mari. Elle a eu une vie bien remplie."

La doyenne de Braives est également une personne très croyante."Elle s’est toujours investie dans diverses choses et surtout à Banneux. Elle y a été hospitalière durant 24 ans. Jusqu’il y a une dizaine d’années qui seront ses plus beaux souvenirs." Lors de la messe dominicale à Braives, célébrée par le père Pierre Vandormael, de nombreux membres du Tridum de Hesbaye sont venus lui témoigner leur reconnaissance."Tous ont souligné son seul souhait de rendre service. Et elle a été là encore très fleurie."

Joséphine vit toujours dans la grande maison familiale et"elle aime être coquette et bien coiffée."Le secret de sa bonne forme? Elle prend un verre vin rouge à midi baptisé à l’eau sucrée.