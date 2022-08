Du Guatemala à Huy, l’abbé Boxus se raconte

Pendant 48 ans, l’abbé Jean-Marie Boxus a œuvré au développement économique et social du Guatemala. Envoyé par le diocèse de Liège, c’est donc près d’un demi-siècle de travail acharné qu’il a effectué dans la région de Jocotan. Aujourd’hui, il est de retour en Belgique, à Huy précisément, mais il garde encore un œil sur cette région d’Amérique Latine. " On peut dire que je suis retraité,sourit-il.Je suis revenu en 2018 parce que ce n’était plus possible pour moi physiquement de rester sur place. Il a fallu mettre sur pied la relève pour continuer nos projets".