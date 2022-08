Des équipements pour les cyclistes

Ainsi, deux zones de stationnement couvertes sont disponibles pour les cyclistes, devant l’académie et devant l’administration communale. De même, des arceaux (en U inversés) sont installés sur la Grand-Place, sur la place Henri Hallet, devant la Maison du social et à l’administration communale. Enfin, deux boxes vélos ont aussi été placés devant l’administration communale. Ils sont en libre accès et sont entièrement gratuits.