«Pain, Bière, Fromage» revient, le four à pain communautaire arrive

Outre les animations tournant autour du boire et du manger, les visiteurs pourront s’initier à la pétanque, aux jeux en bois et ou jeux de cartes. Le coloriage d’une fresque est aussi au programme."On aura aussi des balades en remorques tirées par un tracteur,poursuit la directrice. Cela avait eu beaucoup de succès lors de la dernière édition."Le concept permet en effet au public de se rendre sur la plaine agricole pour en apprendre sur les cultures et les agriculteurs, la biodiversité et les mesures installées avec le Parc naturel (départs samedi à 15 h 30 et 17 h et dimanche à 12 h 30, 14 h et 15 h 30). Le centre culturel de Braives-Burdinne mènera également des animations sur le levain.

Dans le même ordre d’idée, cette édition de "Pain, Bière, Fromage" sera aussi l’occasion d’inaugurer le four à pain communautaire aménagé à l’arrière de la ferme de la Grosse Tour."Il a été construit en juin par l’ASBL Cabane en fête et il fallait attendre qu’il sèche,détaille Mélanie Cuvelier.Là, on va le tester en proposant non pas du pain mais des pizzas car ça prend moins de temps à réaliser."Mais à terme, l’objectif est bien entendu de permettre à tout un chacun d’utiliser cet outil communautaire afin de cuire du pain (ou des pizzas)."L’idée, c’est qu’il soit ouvert et dispo pour chacun,ajoute la directrice.Mais il faudra quand même suivre une petite formation pour pouvoir l’utiliser."

«Pain, Bière, Fromage», samedi de 15 à 22 h et dimanche de 11 à 20 h. Entrée: 3 € pour les plus de 12 ans.