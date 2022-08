Le retour de L’Aéromodélisme en fête à Bas-Oha

Mais le public peut déjà venir le samedi pour assister aux entraînements."Pour ce grand retour, nous avons voulu que l’événement se déroule sur deux journées,explique Désiré Winden.Le samedi est réservé aux entraînements mais la grande fête se tiendra le dimanche."

Le Piper Club de Bas-Oha rassemble des passionnés de l’aéromodélisme qui invitent le public depuis plus de 30 ans à un merveilleux spectacle dans le ciel. Et le public se déplace toujours en nombre pour assister au spectacle. Petits et grands s’émerveillent chaque année, levant les yeux pour admirer les figures acrobatiques et de voltige."Les surprises sont toujours garanties",insiste Désiré Winden.

Les membres du Piper Club feront voler leurs avions, tout comme les pilotes des clubs voisins."Beaucoup de pilotes ont déjà répondu à l’invitation. Après deux années d’interruption, tous sont heureux de se retrouver pour offrir du beau spectacle et faire partager leur passion avec le public. Nous sommes d’ailleurs toujours à la disposition des personnes qui voudraient s’initier à l’aéromodélisme."

Le grand succès de L’Aéromodélisme en fête vient aussi de la grande diversité des avions présentés. Ils vont de petits modèles aux grandes répliques d’avions mythiques comme le Decathlon ou le Piper Cup aux envergures impressionnantes. Certains pourraient presque accueillir un enfant dans le cockpit. Le passage dans le ciel des Warbirds est également un moment très attendu. Et comme le rappelle Désiré Winden,"l’événement se veut familial avec entrée gratuite et petite restauration, ainsi que des surprises pour les enfants".

Portes ouvertes au Piper club, ces samedi et dimanche de 13 à 18 h (rue N. Graindorge à Bas-Oha). Infos au 0499/20 91 28.