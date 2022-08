Des déménagements en vue à Ouffet pour les aînés et la bibliothèque

La Commune d’Ouffet veut saisir la balle au bond: elle va répondre à l’appel à projet "Cœur de Village" lancé par le ministre wallon des Pouvoirs locaux Christophe Collignon. Pour rappel, le gouvernement régional a décidé en début d’année d’octroyer une enveloppe globale de 35 millions€ aux communes de moins de 12000 habitants. Objectif: offrir des subsides entre 2022 et 2026 pour des dossiers visant l’aménagement de bâtiments ou d’espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à entretenir, tout en offrant plus de sécurité et un meilleur cadre de vie aux usagers.