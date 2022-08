Marc Tarabella candidat «tout court» aux communales 2024 à Anthisnes

Le bruit courrait de plus en plus, ces derniers jours, à Anthisnes que le bourgmestre Marc Tarabella participerait "finalement" aux élections communales de 2024. Un rien surpris par ces spéculations sur son compte, l’intéressé confirme l’intention depuis ses vacances italiennes."Comme je l’avais déjà dit aux élections de 2018, je ne souhaitais plus être candidat bourgmestre aux prochaines élections. Après 30 ans, j’estime que c’est assez. Mais, nuance, je n’ai jamais dit que je ne serais pas candidat pour soutenir notre liste", souligne le député européen socialiste.