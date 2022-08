Les artistes liégeois émergents à l’Inkipit Festival

Il aura fallu sept mois à l’ASBL pour mettre en place le festival. Une deuxième édition attendue, après une première qui avait rencontré son succès en pleine période Covid."Nous avions profité du contexte sanitaire à petite jauge pour lancer un festival à taille humaine, avec un maximum de 300 à 450 personnes,commente Loïc Maisse . Nous avons reconduit l’expérience cette année en nous entourant de personnes plus expérimentées dans le secteur."

Six groupes pour le plaisir du public

L’Inkipit Festival a ainsi servi de moyen de promotion à six groupes ce samedi: White Horse (Bruxelles), Fel (Bruxelles), Fervents (Liège), Constantine (Liège), Minor/Minor (Waremme) et Ultra Sunn (Bruxelles). À propos des trois formations du cru Loïc Maisse précise vouloir"redorer l’image du rock en région liégeoise".

Pari réussi avec la ferveur rock des Fervents et leurs riffs accrocheurs, l’indie rock bien léchée et matinée de son eighties des élégants Constantine et la puissance épicée du style de Minor/Minor, mélange de post-rock et de blues. Du côté des Bruxellois de l’étape, Fel, en chantant en français, a partagé ses états d’âme avec le public, avec humour et une pointe de cynisme. White Horse a lancé le festival avec fougue et Ultra Sunn a clôturé l’affiche avec sa cold wave, juste ce qu’il faut d’hypnotisant.