Les 40 ans de la Fête d’été de Racour en photos

"La Fête de l’été a retrouvé ses marques",lance Guy Nyssen ancien secrétaire durant de nombreuses années de l’ASBL l’Oasis organisatrice des festivités à Racour, ce week-end. En effet, cette année elles ont pu s’organiser normalement et elles proposaient un beau programme récréatif avec des moments traditionnels et folkloriques dont l’installation des nouveaux membres de la Commune libre de Racour. Après une belle prestation de l’ensemble musical No Way, le samedi s’est clôturé par un spectacle laser sur la place.