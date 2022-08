Le tir aux clays annonce la suite à Verlaine…

Après les sinistrés des inondations, un don pour l’Ukraine?

Le public, un peu moins nombreux samedi soir pour la tout aussi traditionnelle fricassée au BBQ… et aux œufs, s’est manifesté en ce dimanche ensoleillé et chaud. »En 2021, nous avons versé l’intégralité des bénéfices du tir aux clays pour les sinistrés des inondations, via le Lions de Verviers, insiste Dany Sior.Cette année, ce sera pour nos œuvres régionales, sauf catastrophe éventuelle, avec un don sans doute pour l’Ukraine. »Sauf demande spécifique au niveau national ou international. La suite? Le spectacle Éric Boschman (L’âge de Bière). Et puis, un éventuel concert de Noël avec le Royal Guidon Hesbignon (Donceel) à l’église de Verlaine.

Infos. Facebook – Verlaine Lions Club. Site internet: www.lcverlaine.be