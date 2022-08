Dix policiers du Condroz veulent renforcer la proximité avec les citoyens en patrouillant sur deux VTT électriques

Ce nouvel investissement a officiellement été présenté, en présence du chef de corps de la zone Paul Carral Vazquez, du président du conseil de police, le bourgmestre claviérois Philippe Dubois, et des bourgmestres Patrick Lecerf (Hamoir) et Caroline Cassart (Ouffet).

"Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une philosophie orientée vers la police de proximité, laquelle vise à renforcer le contact avec les citoyens ainsi que sa visibilité,précise Fabian Dufoing, inspecteur principal de la zone.Après une expérience pilote réalisée en 2020, l’acquisition de deux VTT électriques avait été votée. Des patrouilles cyclistes vont ainsi pouvoir se rendre plus facilement dans certaines parties de notre territoire (de 400 km2) moins accessibles, voire inaccessibles, aux véhicules. Par exemple sur les deux RAVeL de notre zone, ou encore aux alentours des camps scouts. Les policiers vététistes pourraient aussi circuler sur les marchés, brocantes, fêtes de quartier, etc. Les missions des patrouilles sont tournées sur la prévention, le contact et l’échange avec les citoyens ou encore la lutte contre les nuisances (chiens non tenus en laisse et dépôts clandestins d’immondices."

Coût total de l’investissement? 10000 €. Celui-ci comprend, outre les deux vélos équipés d’une batterie de 625 Wh, les tenues adéquates (casques, shorts, chaussures, etc), un cadenas, deux sacoches et un porte-vélo."Les deux vélos seront stockés dans nos locaux de Strée et pourront être transportés sur les dix communes de notre zone", précise Paul Carral Vazquez.

Deux fois par semaine de mai à octobre

Ces patrouilles mises fraîchement en place seront organisées entre les mois de mai et octobre et tourneront 2 fois par semaine, à tour de rôle, sur l’ensemble des 10 communes."Dix policiers ont été retenus pour participer au projet, cinq membres des services intervention et cinq des services proximité", précise encore Fabian Dufoing.

Les inspecteurs Berriz et Brun font donc partie des heureux élus, et étaient enchantés des premiers kilomètres parcourus sur le RAVel en direction de Comblain-Fairon."On voit souvent de l’étonnement chez les citoyens rencontrés", expliquent-ils sourire aux lèvres. Ce lundi, ils ont aussi rappelé à l’ordre un maître qui ne tenait pas son toutou en laisse. Une infraction passible d’une amende allant de 75 à 250 €…