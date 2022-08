Des nouveautés pour la fête à Brivioulle

La fête à Brivioulle (Braives) est une tradition. Organisée longtemps au cœur du quartier, elle a maintenant pris place aux abords de l’ancienne gare."C’est un beau site et bien sécurisé pour les enfants",précise Luc Bruggeman, président du comité "La jeunesse Brivioulloise". Après une interruption forcée de deux ans, les membres du comité étaient heureux de se retrouver de samedi jusqu’à ce lundi encore dans un beau programme récréatif avec des nouveautés. La Maison des jeunes a organisé des jeux avec les enfants le samedi après-midi."Nous avons eu une vingtaine d’enfants. C’est bien pour une première et nous comptons garder une collaboration avec la MJ pour les éditions futures",ajoute Luc Bruggeman. La fanfare Le Progrès de Braives est aussi revenue pour animer le début de soirée le samedi avant un blind test qui était aussi une première. Le tournoi de pétanque et compétition de mölkky ont attiré de nombreuses équipes.