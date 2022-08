Des festivités pour toutes les générations à Nandrin

L’idée de « Nandrin en fête » a germé fin mai, et en ce début août tout était réuni pour rassembler les villageois. »C’est un week-end de fête avec trois ambiances différentes.Le vendredi pour les plus vieux, le samedi pour les plus jeunes et ce dimanche pour un public plus familial. « Les soirées du samedi et du vendredi étaient donc le point d’orgue de l’événement avec des DJ qui savaient comment faire bouger les fêtards jusqu’au bout de la nuit.

La Guinguette familiale de Paulette

Ce dimanche, c’était la Guinguette à Paulette. On n’a pas vu cette fameuse Paulette, mais le site s’est rempli peu à peu d’un public varié venu pour se divertir tranquillement et se rafraîchir en attendant les animations prévues. Certains se sont d’ailleurs pris au jeu de la danse au moment où le groupe Box-Office entonnait un bon vieux rock endiablé. D’autres écoutaient d’une oreille distraite, surveillant leur marmaille dans le château gonflable. Jusque 23h, les Nandrinois ont pu profiter d’un moment bien à eux. De la musique, de quoi boire et manger, une bonne ambiance. Quoi d’autre pour qualifier un week-end de réussi?

RENCONTRE

André, l’habitué de la brocante

Ce dimanche, en marge de la Guinguette à Paulette se tenait la traditionnelle brocante hebdomadaire de Nandrin. Et comme tous les dimanches, André Bertrand était présent. André, c’est aussi «l’homme aux chats». Il a recueilli 14 chats errants chez lui, et le revenu de ses ventes à la brocante est entièrement réinvesti dans leurs soins. «Tout ce que je reçois, ça les nourrit et les chauffe et ça paie le vétérinaire. Les gens me connaissent; parfois, ils me donnent plus que ce qu’ils me doivent, pour les chats.»

D.P.