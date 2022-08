Entre 10000 et 12000 chineurs en Ourthe (en images)

Annulée en 2020, reportée en 2021 en version mini

Vu le succès de la manifestation, différents parkings fléchés sont prévus pour l’occasion, dans un pré voisin de l’entreprise Belourthe, un autre que l’entreprise met à disposition, et enfin celui du hall omnisports de Hamoir. Des parkings sont réservés pour les personnes à mobilité réduite, près du cimetière. En 2020, la manifestation avait été annulée suite au Covid. L’année d’après, à cause des inondations, la brocante, organisée d’habitude au mois d’août, avait été reportée au mois de septembre dans une version revue à la baisse."Et les retours avaient été positifs, cela avait fait du bien, se souvient Rahil Hamdi à l’Office du tourisme.Cette fois, nous sommes revenus à l’organisation habituelle. Cette année, nous avons eu moins de stands réservés, mais plus de métrages. Les gens se réunissent à plusieurs pour prendre un stand, pour être sûrs d’être l’un à côté de l’autre. Ce qui est plus facile pour nous. Nous ne pouvons répondre à toutes les demandes."

La brocante est aussi une manifestation importante pour le village. " C’est l’occasion pour les associations locales qui le désirent, de même que les écoles et clubs de sport, de tenir un bar et vendre de la petite restauration.L’office du tourisme est évidemment présent." Pour les riverains, impactés par les inondations de l’été 2021, c’est la tradition de participer. Pour certains, c’est en peu une fête de quartier, ils en profitent pour recevoir leurs amis, et c’est très convivial.