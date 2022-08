Associer lecture et tourisme: pari réussi

Connaissez-vous vraiment Huy? Marie-France Gisbrand, ambassadrice du Club de slow reading, et Catherine Lheureux ont réussi à combiner leurs passions pour l’histoire et la lecture afin de faire découvrir la vallée mosane autrement. À 13h15 ce dimanche, les amateurs avaient rendez-vous à l’Office du tourisme pour une balade littéraire sur les pas du capitaine de la gendarmerie Grégoire Lefèbvre. Les participants ont ainsi été plongés dans une histoire fictive et réaliste, tel un escape game."Nous avions des Hutois qui avaient envie de découvrir leur propre ville différemment mais aussi des personnes plus éloignées qui souhaitaient faire une visite plus atypique,explique Catherine Lheureux, auteure de romans policiers se déroulant à Huy.Pour moi c’est une pleine réussite. On a eu une trentaine de participants et de tous les âges puisque le plus jeune avait 11 ans. J’ai par exemple rencontré une dame qui vit à Huy depuis des années et qui a découvert des coins qu’elle ne connaissait pas."