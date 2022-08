52 véhicules au rallye d’Ochain

Le rallye se déroulait en deux temps, pour une distance totale de 170 km. Le matin, les voitures ont arpenté Marchin, Gives, Solières, la traversée de Huy pour aller à Ombret et ont terminé par les 36 tournants rejoignant Neuville. L’après-midi, c’est la course de côte du Néblon qui les a vus passer, ainsi qu’Aywaille,"la très belle course de Niaster", note Victor, Chambralles, Fraiture et enfin Tavier.

Une balade plus qu’un championnat

Gilbert et Martine sont venus avec leur petit-fils Julien, 12 ans. Ces habitués de rallye roulent depuis les années 1970. Chaque année, ils effectuent les Routes du Muguet, qu’ils ont d’ailleurs gagnées il y a dix ans. Ce samedi, il s’agissait davantage de passer un moment en famille que de concourir pour ainsi dire."Les balades, c’est pour ne pas perdre la main. On ne se fatigue pas trop à regarder le classement", confie Gilbert. Le couple possède 4 véhicules, propres à chaque type de course (rallye de régularité, slaloms, etc.). À Ochain, ils sont venus avec leur Golf de 1988. Ce qui fait un bon pilote selon Martine?"Rester calme et être adroit."

Pendant ce temps, les jeunes ont festoyé autour d’un tournoi de beer pong."Il n’y a jamais de creux,explique Dany Hubert, président du comité.Avant, il n’y avait rien avant le samedi soir. On a essayé de combler ça. C’est de là que sont venus le rallye et le beer pong."Le week-end s’est achevé dimanche avec la commémoration des anciens combattants au monument près de l’école d’Ochain.