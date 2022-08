Un véhicule en feu sur l’autoroute E40 à hauteur de Berloz

Ce samedi soir, un véhicule a pris feu alors qu’il se trouvait sur l’autoroute E40 dans le sens vers Liège peu avant la sortie Berloz. Il était 19h40, lorsque les pompiers de la zone de secours de Hesbaye ont été avertis qu’un feu touchait une voiture qui se trouvait alors à hauteur du kilomètre 55. Une autopompe et un véhicule officier sont intervenus sur place. L’incendie a été rapidement maîtrisé et n’a pas provoqué de blessé. Le véhicule a été endommagé. Les secours ne se sont pas prononcés sur les causes de cet incendie. Ils se sont directement rendus sur une autre intervention avant de rentrer en caserne.