Méga fancy-fair au château de Jehay

Les enfants auront l’opportunité d’assister à des vols de rapaces et de s’essayer à plusieurs sports et cela, grâce au service des Sports de la Province de Liège. Un petit creux? Il y aura une distribution de pommes et de bouteilles d’eau. En cas de chaleur, une bonne glace fera du bien. De plus, les petits garçons et les petites filles pourront se faire grimer et repartir avec une sculpture réalisée en ballons.