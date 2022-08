Les fêtes médiévales au fort: retour festif

En septembre 2019, sans le savoir, le public hutois et visiteurs étrangers n’allaient pas revoir chevaliers, troubadours tout en haut du fort de Huy. Deux années de Covid plus tard, les festivités reprennent leur droit."On avait juste fait un week-end en 2021 mais en mode mineur,rappelle Bernadette Latinne, conservatrice du fort de Huy.Nous avions dû respecter les protocoles sanitaires en vigueur à l’époque en limitant très fortement le nombre de personnes participantes. Il n’y avait pas non plus toutes les animations habituelles, ni le bar et la restauration. Cette année, c’est donc le vrai retour à la normale avec l’organisation telle qu’on la connaît." Le fort de Huy va ainsi vibrer aux rythmes des musiques et animations du Moyen Âge. Deux journées gratuites pour les familles principalement."Nous avons toujours la volonté d’être accessibles à un public très large, mais nous ciblons surtout les parents et leurs enfants. Pour cette nouvelle édition, nous aurons la Confrérie de la Malemort qui nous vient de Namur et qui proposera des reconstitutions, des combats, des ateliers de fabrication de vins et pâtisseries de l’époque, de calligraphie ou encore des animations de confection de cornes et de bougies. Toute une série d’activités et d’ateliers propres au XIVe siècle, détaille la responsable.La seconde compagnie, les Troubadours d’Aliénor, ponctuera le week-end avec des danses, musiques, de la jonglerie, de la magie et un cracheur de feu pour garantir le côté festif de l’événement."Quant au bar, il sera tenu par le Service d’entraide familiale. Les bénéfices du week-end seront reversés aux personnes précarisées.