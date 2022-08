L’agrogolf existe depuis cinq ans

Ferme pédagogique depuis 22 ans, la ferme de la Croix de Mer à Faimes accueille des écoles. « Nous organisons des stages et des anniversaires, note Jacques Demarneffe, le responsable. Près de 35 activités y sont proposées avec un thème qui change chaque jour. » L’agrogolf, c’est une diversification de ses activités opérée il y a cinq ans. L’occasion d’ouvrir sa ferme au grand public car, après l’activité, on peut venir approcher les bêtes de la ferme. Autre particularité du site : la « Bulle Céleste », logement insolite géré par sa fille, Céline Demarneffe, et Jean-Michel Desart.