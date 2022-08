La Ville de Huy réactive son plan canicule dès lundi

Concrètement, avant le début de l’été, quelque 1300 citoyens de 75 ans et plus avaient été ciblés et invités à s’inscrire gratuitement au Plan canicule afin de bénéficier d’un suivi durant les périodes de canicule."Dès ce 8 août, les personnes inscrites seront appelées quotidiennement par nos services afin de s’assurer de leur bien-être et de leur sécurité,reprend le mayeur hutois.Au total, nous avons une petite centaine de personnes inscrites, mais jusqu’à présent nous n’avons eu aucune intervention à ma connaissance. Le plus important pour nous est surtout de maintenir le lien social."