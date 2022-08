Du golf avec veaux, vaches, chevreaux

"C’est très sportif quand même, reconnaît Kévin.250 mètres entre chaque trou(il y en a 16)plus les zigzags pour aller chercher les balles."

Point de départ, directement à droite en sortant de la ferme."La partie se joue sur un terrain de plus ou moins 20 ha, détaille Jacques Demarneffe, l’organisateur.Soit une vingtaine de terrains de foot."Le mot d’ordre?"Prendre son temps, car ce n’est pas une course, il faut le faire en promenade."

Tracé entre les hautes herbes, le chemin traverse les prés et les champs, ce qui rend le parcours tout de même plus difficile que celui du golf traditionnel. D’autant plus encore que l’activité demande à certaines occasions de franchir quelques clôtures, parfois électrifiées. Premier à utiliser son club, Nolan, le cadet de la famille."La direction est nulle mais la force est bonne", analyse son père. À droite du chemin, un troupeau de chèvres regarde avec distraction la petite famille qui avance. Droit devant, distant de 250 mètres, le premier trou à atteindre est perdu à travers champs.

Ici, avec les bosses et les fosses, on est loin des greens impeccables. Et c’est là toute l’originalité de l’agrogolf qui propose, outre l’activité dite sportive, un moment en pleine nature entouré de vaches et autres animaux de la ferme."En fonction de la tonte de l’herbe, certains parcours sont plus faciles, analyse Kévin.Quant aux trous où envoyer la balle, il y en a des difficiles, cela dépend de la pente du terrain."Pour le reste, il suffit juste de trouver comment tirer en adaptant son mouvement puis d’accorder le club à la balle et le tour est joué. En chemin, après une collation apportée par l’hôte du jour, petit détour vers la Bulle Céleste, avant de poursuivre jusqu’au trou numéro 9. Là où s’arrêteront nos quatre participants. Après l’effort, le réconfort avec, à l’étable, la découverte des petits veaux nouveau-nés de la ferme pour une fin d’après-midi tout en tendresse.