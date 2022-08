Baignade toujours interdite à la Gravière et à la carrière d’Ampsin

Les panneaux d’information à l’entrée ont beau rappeler l’interdiction de baignade, le site de la Gravière à Amay est encore régulièrement le "spot" de rafraîchissement choisi par certains citoyens par fortes chaleurs comme on en connaît cet été. D’où la décision de la Commune de faire une petite piqûre de rappel bien utile sur ses supports de communication."Je comprends que les gens qui habitent par exemple en appartement aient besoin de se rafraîchir, mais ils prennent des risques en se baignant à la Gravière ou encore sur le site de la carrière d’Ampsin comme on a encore pu le constater récemment,insiste Corinne Borgnet, bourgmestre ff.Heureusement, nous n’avons pas eu à déplorer de noyade ces dernières années, mais les personnes ignorent le danger représenté par les courants, les boues et les algues.Sans oublier les torts causés à la faune et la flore de ces deux sites protégés et sous autorité du département de la nature et des forêts (DNF).Ce n’est pas à la Commune à faire le gendarme, il est d’ailleurs convenu que la police y passe parfois pour rappeler les baigneurs à l’ordre. Mais, nous tenions à resensibiliser la population après les drames vécus dans le Hainaut cette semaine."