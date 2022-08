+ A LIRE : Des Playmobil, il passe à la reconstitution fidèle d’un campement médiéval

Comme ce week-end qui accueillait une nouvelle édition des Médiévales voulues à destination d’un public large et donc familial. »Durant l’année, le dimanche, l’entrée du fort est gratuite, souligne Bernadette Latinne, la conservatrice. Ici, on a étalé la gratuité à samedi pour promouvoir le site et les activités qui s’y déroulent. »Une formule plutôt gagnante au nombre de visiteurs (près de 2600 sur le week-end) venus aussi bien de partout en Belgique que d’ailleurs comme le Venezuela, la Guinée, l’Allemagne, le Luxembourg ou encore, le Portugal!

Ici, point de technologie, c’est la vie hors du temps qui s’étire au rythme d’un pas lent qui part à la découverte de tous les coins et recoins du site. Voulues ainsi, pour attiser la curiosité du public, les activités se découvrent au détour d’une promenade dans le fort, aussi bien en extérieur qu’en intérieur, sur tous les niveaux. D’autant que le fort a vécu à différentes époques. Celle du Moyen Âge, forcément avant sa configuration actuelle bâtie par les Hollandais en 1818, mais celle aussi, plus douloureuse, qui a vu plus de 7000 hommes et femmes transiter par la prison au moment de la Deuxième Guerre mondiale.

Visiter les lieux de mémoire

"Ce week-end, c’est aussi un prétexte pour inviter les gens à visiter les différents lieux de mémoire qu’accueille le fort", précise Bernadette Latinne. Pari doublement gagné au vu des familles qui auront été curieuses jusqu’au bout en ralliant les différentes pièces du fort.

Quant aux autres, venus uniquement pour la partie médiévale, plusieurs activités étaient prévues. Tir à l’arc, reconstitution de combats d’épée, dégustation de crêpes épicées, fabrication de cordes… Ici, les activités "copie conforme" s’apprécient avec, pour tendre plus encore vers l’authenticité, deux compagnies – les Troubadours d’Aliénor et la Confrérie de la Malemort – entièrement dévouées à cette époque durant laquelle vivaient seigneurs et chevaliers, paysans, princes, serfs, troubadours et trouvères.

En bonus, des jeux en bois à destination des plus petits ainsi que les quelques animations musicales auront ponctué les deux jours aux rythmes apaisants des cistre, oud, maurache et autres instruments « dits » d’époque.