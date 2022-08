Sous prétexte que son papa était tombé, un jeune homme a requis l’intervention des services de police à Burdinne. Arrivés sur place vers 23h30, les policiers sont alors tombés dans un véritable guet-apens puisqu’ils ont été accueillis par le jeune homme en question, qui était porteur de deux couteaux, nous a précisé le parquet de Liège. L’individu, un trentenaire, visiblement dans un état second, a ensuite commencé à menacer les deux inspecteurs de police.

S’en est suivie une scène relativement confuse au cours de laquelle les deux agents ont été forcés de tirer un coup de sommation pour éviter d’être blessés, raconte encore la justice liégeoise.

L’homme a finalement pu être maîtrisé sans dommage après un jet de spray au poivre effectué dans le visage, a poursuivi le parquet.

Il a été mis à disposition de la justice liégeoise jeudi et a reconnu totalement les faits.

Les agents des forces de l’ordre sont, quant à eux, choqués par cette intervention.

"Les policiers n’ont pas à subir les délires des personnes sous influence", a commenté le bourgmestre de Burdinne, Frédéric Bertrand, mis au courant de cette intervention qu’il qualifie de traumatisante pour les agents."C’est une histoire très malheureuse, j’espère que cette personne pourra être aidée et remise sur les rails. Les policiers sont toujours entre le marteau et l’enclume, ils se font insulter, agresser, ils doivent rester calmes. Ici, on est face à une situation extrême".

Le jeune homme était connu de la justice pour différents types de faits de menace, parfois graves