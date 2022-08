"Le premier a eu lieu il y a une dizaine de jours,précise le responsable de l’association, Fabrice Renard.Notre atelier a été vidé de son contenu. Disqueuses, foreuses, ponceuses, débroussailleuse ont été volées. Nous avions mis des années pour rassembler ce matériel bien nécessaire pour nous permettre d’effectuer tous les travaux que nous faisons la plupart du temps nous-mêmes pour éviter des frais de main-d’œuvre. À chaque anniversaire, je demandais un peu de matériel pour le refuge. J’estime le préjudice à environ 2000 €."

Alors que Fabrice Renard a déposé plainte mardi dernier, il a dû constater un deuxième vol commis dans la nuit de mercredi à jeudi."Celui-ci aurait pu avoir des conséquences catastrophiques puisque la batterie et le matériel d’électrification des clôtures de sécurité de nos prairies ont été emportés. Avec dès lors le risque que certains de nos protégés se retrouvent à errer sur les routes.Nous avions choisi de nous équiper avec du matériel de qualité (avec panneaux solaires pour éviter des pannes de clôture) et ainsi assurer pour longtemps la sécurité de nos équidés. Comme nous n’avons pas remarqué le vol tout de suite, nos plus jeunes chevaux ont testé les clôtures en s’appuyant dessus et ont failli se retrouver sur la voie publique. Imaginez le danger si nos vingt équidés détenus à cet endroit avaient fini sur la rue. En ce qui concerne ce second vol, j’estime le préjudice à 800 €."

L’enquête semblant bien avancer – les deux vols auraient été commis par le(s) même(s) individu(s) –, l’ASBL espère, sait-on jamais, récupérer une partie du matériel volé. Mais face à l’énorme incertitude, elle lance un appel."Si vous avez de l’outillage en état de marche et dont vous pouvez vous séparer, nous sommes preneurs,précise Fabrice Renard.Et si vous souhaitez nous aider afin de racheter du matériel et placer un système de surveillance au refuge, vous pouvez faire un don sur le compte de l’association: BE48 1270 6282 4727 avec la communication “aide après vol”."