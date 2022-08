Malgré l'annulation du feu d'artifice, la Ville de Huy espère attirer 15000 personnes lors du 15 août

Si le scénario du tir classique au départ du fort de Huy avait été d’emblée abandonné, il a quand même été question ce jeudi du plan B, à savoir du tir du feu d’artifice au départ du pont de l’Europe, comme en 2018."L’artificier(NDLR: la société namuroise Party-fices) nous a présenté des solutions pour réduire les risques, mais ça n’était pas suffisant,explique Éric Dosogne.En l’absence de précipitations abondantes, le risque d’un départ de feu dans les jardins des riverains et les parcs adjacents est lui aussi trop important. La sécurité des citoyens est la priorité absolue. Même si, comme tous les Hutois, je suis attaché à ce feu d’artifice, il est de ma responsabilité de mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de tous".

L’heure de fermeture fixée à 3h du matin

Les autres festivités du 15 août sont, elles, bien évidemment, maintenues: la foire qui ouvre ses portes le 12 août, le rassemblement des confréries et la soirée Grand-Place auront bien lieu."Lors d’un 15 août classique, ce sont quelque 20000 personnes qui déambulent dans le centre-ville, nous pensons qu’il y en aura quand même malgré tout 15000 cette année", prédit le bourgmestre ff.

Afin de baliser au mieux les festivités, le mayeur a d’ailleurs rencontré ce jeudi des représentants des cafetiers. Les différentes mesures leur ont été présentées.

L’installation et l’exploitation de bars extérieurs et pompes à bière, exclusivement pour les commerces hutois du secteur horeca, seront autorisées du dimanche 14 août à 8h au lundi 15 août à 3h ainsi que du lundi 15 août à 8h au mardi 16 août à 3h. Soit une heure plus tard que le reste de l’année. Cette heure de fermeture vaut aussi pour les night-shops, alors que les buvettes autorisées devront être fermées à 2h30. Il est encore à noter que l’utilisation de gobelets est imposée, et que celle de barbecues est interdite."Ce sont les mesures classiques d’avant-Covid, je suis satisfaite,a réagi Esmeralda Lapraille du O’Malley, traduisant le sentiment général des cafetiers et restaurateurs.Fermer à 3 heures, c’est bien. Par ailleurs, nous comprenons forcément la décision d’annuler le feu d’artifice, mais je m’interroge: le public familial qui rejoignait le centre-ville pour se restaurer en fin d’après-midi et en début de soirée, va-t-il quand même se déplacer?"La patronne émet par ailleurs un autre regret: que le DJ qui animera la soirée du 15 soit installé sur le parvis de l’hôtel de ville et non plus au-dessus du Bassinia."L’Agence Wallonne du Patrimoine n’y était pas favorable", rétorque Éric Dosogne qui ajoute encore qu’un effort particulier sera réalisé vis-àvis de la propriété et de l’évacuation des déchets, en raison de la prolifération des guêpes.