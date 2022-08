À la découverte des métiers du Génie

Dans cette optique, ce stage de cinq jours au contact des géniaques amaytois offre l’avantage de découvrir la multiplicité de leurs disciplines avec la compagnie de construction, la compagnie CBRN (chimique biologique, radiologique et nucléaire) et les deux compagnies de combat.

Trente-deux jeunes (de 16 à 20 ans), dont dix filles, se sont volontairement inscrits à cette expérience immersive."Ils restent loger sur place,précise le lieutenant Donatien Wyns qui coordonne le stage réfléchi en deux axes.Il y a la découverte du génie avec des ateliers pratiques en plus des visites. Par exemple, la compagnie de construction les invite à construire une surface de klinkers avec des outils précédemment trouvés lors d’une course. Ils auront aussi eu droit à une démonstration d’explosions avec la compagnie de combat. Ensuite, il y a toute la partie amusement avec un cross d’orientation, le test physique du militaire, des ateliers sur l’eau comme la construction d’un radeau de fortune."Avec un réveil à 6 h du matin, la discipline est aussi au rendez-vous."Mais cela reste un stage pour jeunes. On ne veut pas en faire des militaires. L’objectif est qu’ils passent une bonne semaine même si des vocations naissent régulièrement de ce type d’expérience."