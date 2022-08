«On se dirige vers 50 jours d’arrêt»

"Ce ne sont pas les petites averses que nous avons connues ce lundi qui vont améliorer la situation, constate l’opérateur, actif dans le secteur depuis 35 ans.Après avoir regardé les prévisions des dix prochains jours, nous n’avons eu d’autre choix ce mardi que de bloquer notre système de réservation en ligne jusqu’au 15 août. Je garde néanmoins encore l’espoir de pouvoir reprendre l’activité durant la deuxième moitié du mois."

Un manque à gagner qui dépasse largement les 100000 €

La conditionsine qua non? Qu’il pleuve, et que le débit de la rivière remonte sérieusement. Ce mardi, il affichait 1,5 m³/s à Hamoir, soit deux fois moins que le seuil minimal."Notre permis d’environnement stipule que le débit doit être de 3m³/s, alors qu’un particulier peut mettre son propre kayak à l’eau jusqu’à 2,5 m³/s. Encore une aberration… Quoi qu’il en soit, on se dirige vers une cinquantaine de jours d’arrêt. Du jamais vu!"

Conséquence: le manque à gagner s’annonce colossal. Même si Steven Van Erps se refuse à donner un chiffre précis, on peut estimer la diminution des recettes à environ 120000 à 140000 €."Normalement, nous mettons chaque jour 100 kayaks à l’eau,poursuit le responsable condrusien. Certes, nous avions connu un très bon mois de juin et certains de nos clients se tournent vers nos autres activités (parcours aventure, escalade, spéléologie, VTT, laser battle dans les bois, activités survie…), mais ça ne compense pas. Ça s’annonce très compliqué sur le plan financier."

C’est d’autant plus vrai que cette sécheresse estivale succède à un été 2021 marqué par les inondations, et une saison 2020 plombée par le Covid. Pour rappel, en juillet 2021, The Outsider Ardennes avait perdu une centaine de kayaks dans la crue. Deux bus de 90 places et un camion avaient aussi été inondés."Nous avons réinvesti dans l’achat de kayaks et de véhicules,poursuit Steven Van Erps.Cet arrêt tombe donc vraiment mal. Pour notre personnel aussi. J’ai été obligé de mettre notre chauffeur et notre personnel à l’accueil en chômage technique. Pas possible non plus d’engager le nombre d’étudiants prévu. Nous travaillons à cinq, au lieu de quinze lors des étés traditionnels."

Justement, le kayakiste ne craint-il pas que ces étés "normaux" se fassent de moins en moins fréquents dans le futur? En raison du réchauffement climatique, les experts prévoient davantage de périodes de sécheresse et de pluies excessives."C’est vrai qu’on se pose des questions,concède Steven Van Erps.J’essaye de rester positif, mais je n’ai pas de boule de cristal. Je rentre d’un séjour à la montagne, et comme tout le monde, je dois bien constater que les glaciers fondent…"