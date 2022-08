Bientôt un nouveau balisage lumineux pour les éoliennes

"Les travaux d’aménagement, qui coûtent quelques milliers d’euros par éolienne, seront réalisés d’ici à la fin de l’année", explique Loïc Biot, chef de projet.

Une réduction de 90% du fonctionnement des lampes rouges

Concrètement, à Tinlot, les lampes rouges de balisage ne fonctionnent plus que lorsque la Force Aérienne le requiert."Grâce à un boîtier placé dans l’éolienne et contrôlable à distance par la Défense, les lampes ne s’allument qu’en cas de besoin. De manière régulière le planning des exercices de la Force aérienne est communiqué à l’opérateur du système, qui indique quand le balisage doit fonctionner. Il reste loisible à cette dernière d’allumer le balisage à distance en cas d’activité non planifiée. Ce système permet de réduire de 90% le temps de fonctionnement des lampes rouges clignotantes pendant la nuit. Pour pouvoir bénéficier de ce balisage, les éoliennes ne peuvent dépasser 150 mètres de hauteur et elles ne doivent pas se situer dans une zone C, c’est-à-dire une zone militaire d’exercices aériens à basse altitude."

Lors de la période de test qui a duré deux mois dans le Condroz, aucun dysfonctionnement n’a été enregistré."Il est aussi à noter que le balisage se met en position “ON” en cas d’un problème technique, d’une coupure d’électricité ou d’une panne 4G, afin de garantir une sécurité maximale", poursuit encore Loïc Biot.

"Cette modification du balisage était une demande formulée par les riverains, et après quelques mois de fonctionnement, le bilan est très positif", ajoute de son côté, la bourgmestre tinlotoise Christine Guyot. D’ici quelques mois, ce sont les Hannutois et Lincentois qui devraient dresser le même constat.