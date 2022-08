«Urban Art», pour donner la parole aux jeunes

Dix jeunes de la Maison des jeunes braivoise, en collaboration avec le centre Infor Jeunes de Hannut, le Village du Saule et l’AMO La Particule, seront ainsi invités à prendre part à divers ateliers durant ces cinq jours d’expression."Lundi, ils participeront à un atelier graph et Posca. Mardi, ils seront initiés au skateboard et seront invités à personnaliser une planche de skate sur base d’une thématique personnelle qu’ils auront choisie au début de stage."

Et il ajoute:"Le mercredi, on fera une activité axée sur le rap. Les jeunes devront écrire un texte, l’enregistrer. Et pour ceux qui le veulent, ils pourront l’interpréter devant les autres."

Jeudi, les jeunes réaliseront une structure composée des skateboards personnalisés quelques jours plus tôt."Une structure en forme de grand skateboard. Elle sera exposée de façon permanente sur la portion du RAVeL située entre le skatepark et la gare."

Un trek vélo fin août

Toujours dans le cadre du projet "Émergence", un trek vélo se tiendra du 22 au 27 août,"avec la participation du GAL Burdinale-Mehaigne. Les jeunes se déplaceront dans un rayon de 20 km sur plusieurs communes. Ils réaliseront une activité par jour, notamment avec les producteurs locaux, et dormiront sous tente."

Le stage est déjà complet mais des places pourraient se libérer. Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail à animation@mjbraives.be. Infos au 019/32 62 29.