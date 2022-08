Musée haut, musée bas, avec bouffonnerie et sérieux

Il n’existe pas une seule manière d’aborder l’art. Toutes mènent nécessairement à soi, à cette manière en tout cas de ressentir toute œuvre. Dans "Musée haut, musée bas", proposé samedi au Haras de Petit Halet, par le Théâtre royal des Galeries, la question est posée: quel rapport entretenons-nous avec la culture aujourd’hui? Pour y répondre avec un sérieux déguisé, Jean-Michel Ribes, auteur du texte, par ailleurs joué au grand écran, utilise la bouffonnerie comme subterfuge pour dire haut et fort tout le ridicule assumé qui sévit dans les musées. Ainsi comprise, cette pièce à tiroirs qui se présente sous forme de morceaux de puzzle à reconstituer plonge le spectateur dans un monde à part où les artistes semblent se jouer de tout, dans ce grand bazar organisé qu’est un musée. Libre à chacun, pourtant, de se faire sa propre idée avec, comme levier d’interprétation ou de compréhension, ses propres connaissances de l’art et de son histoire. Ce regard ironique posé sur les musées en général et les œuvres en particulier amuse plus qu’il ne dérange par sa capacité à user d’un langage propre au milieu artistique, bien que caricaturé à maintes reprises. Aussi sommes-nous confrontés à l’imaginaire autant qu’à une réalité qui n’est pas sans nous rappeler notre propre lien avec la culture. Car, loin de s’en défendre, la pièce ici nous rend spectateur à outrance d’un comique de situation qui sent le vécu. Fouillée dans le propos, la pièce rend aussi compte de la vie qui grouille dans un musée à travers le jeu esquissé des six comédiens de la troupe qui endossent à tour de rôle le costume de guides désabusés, visiteurs, artistes ou ce conservateur, Monsieur Mosk (joué à l’écran par Michel Blanc), terrorisé par le retour en force de la nature. Parce qu’il est aussi question ici du rôle de l’art dans la cité, ce qu’on en fait, la place qu’il prend dans l’évolution de la société. Pour autant, tout peut-il être une œuvre d’art du moment qu’on le décide? La question est aussi posée avec comme élément de réponse sa propre interprétation d’une œuvre."Ce n’est jamais la faute d’une œuvre d’art, c’est nous qui décidons que c’en est une."