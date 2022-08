Le fabuleux destin de Maria

Inscrit dans le cadre d’une tournée de cinq dates, organisée par la Caravane Musicale, ce spectacle de petit format avec la scène comme élément de décor, puise dans le répertoire classique les plus beaux airs de l’opéra. C’est là le prétexte trouvé pour aller puiser dans cet art lyrique peu connu du grand public toute sa capacité à émouvoir et à étonner. L’entrée de jeu se fait au piano sur un air de Wagner avant un petit jeu de scène muet qui n’est pas sans rappeler le mime Marceau où seul, le geste emporté par la musique, emplit tout l’espace. C’est léger, distrayant et propice à nous replonger dans le milieu du siècle précédent au temps de la guerre et de ses couvre-feux.