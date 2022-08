Attaque du bélier à Wanze: «heureusement qu’il n’a pas de cornes, sinon je n’ose imaginer»

Quand, dimanche soir, son mari Yves Delvaux (55 ans) a dit qu’il allait "voir les bêtes" au pré, jamais Véronique Poncelet (54 ans) n’a imaginé la tournure violente que cette visite de contrôle allait prendre."Yves m’a donné un coup de fil et j’ai vaguement compris qu’il me demandait d’aller le chercher,évoque la Bas-Ohatoise.Il faut savoir que nos bêtes ne sont pas dans un pré situé dans la rue où nous habitons. On a l’autorisation de les mettre sur une parcelle d’une connaissance dans la rue Bois le Prêtre. Quand je suis arrivée, j’ai constaté qu’Yves était allongé sur le sol au loin. Quand je suis entrée dans le pré, les animaux ont accouru vers moi pour me dire bonjour. Le bélier s’est approché également et m’a chargé une première fois par surprise. Il a repris son élan pour à nouveau me charger. J’ai fait un premier vol plané avant de tenter de me réfugier derrière un arbre. Il a continué à vouloir m’attaquer. J’ai finalement réussi à atteindre la clôture et à la soulever avec la force du désespoir. J’ai réussi à passer ma tête et mon tronc. Et c’est en me chargeant une dernière fois que le bélier m’a propulsé dehors. Je ne savais plus bouger.Et j’avais perdu mon GSM et mes lunettes."