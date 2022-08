Taxidermiste, «une espèce en voie de disparition»

Assis dans son chalet de jardin transformé en atelier, le quadragénaire de Fize-Fontaine se souvient avec une certaine nostalgie de cette époque où naturaliser des animaux n’avait rien d’extraordinaire. "Les années 70 et 80, ça a été un peu l’âge d’or de la profession en Belgique. Il n’y avait pas une maison où on ne trouvait pas un faisan ou un renard empaillé. Malheureusement, ce n’était pas toujours très réussi. Et ça a beaucoup desservi le métier." Des yeux asymétriques d’un oiseau aux oreilles tombantes d’un chevreuil en passant par le pelage trop sombre d’un chat, les exemples de ratés ne manquent pas pour le commercial de profession.

Des réalisations qui faisaient peur

"Techniquement, tout n’était pas toujours au point. Par exemple, il n’était pas rare de voir des animaux empaillés qui louchaient sans explication. Ou alors, des volatiles qui perdaient leurs plumes au bout de quelques mois, parce que le travail n’était pas réalisé correctement. Bref, ça manquait parfois de professionnalisme", poursuit Sébastien Plumer, persuadé que l’appât du gain a alors attiré de nombreux opportunistes "qui ne s’y connaissaient pas assez". "Mais ce n’est pas tout. Les bons taxidermistes n’ont pas toujours fait les bons choix non plus en voulant représenter des spécimens avec un air agressif, la gueule ouverte et les crocs acérés. Aujourd’hui, grâce à internet, ce sont des représentations qui sont devenues kitchs, car on sait qu’une bête sauvage n’est pas méchante par nature, mais pour la plupart des jeunes qui ont grandi dans les années 70, 80 et même 90, le mal est fait. Pour eux, la taxidermie reste associée à l’image d’un animal agressif, qui fait peur."

D’avis qu’en l’espace de deux décennies, une partie de ses prédécesseurs ont "tué le métier" - "Je suis certain qu’ils ont voulu bien faire, mais ils auraient dû être plus mesurés dans leur travail" - Sébastien Plumer participe désormais à rendre à la taxidermie ses lettres de noblesse. En luttant contre les clichés "et en expliquant, par exemple, que je ne suis pas un naturaliste à l’ancienne, qui va faire son marché dans les bois pour vendre des carcasses mal rempaillées à prix d’or". Mais surtout, en privilégiant un travail de qualité. "J’ai toujours pensé qu’une pièce bien réalisée pouvait faire changer les mentalités." Une pièce où la nature s’exprime d’elle-même, sans fioritures.

Plus de transparence

Prônant une taxidermie moderne depuis dix ans, comme il l’indique sur son site internet, l’Ardennais d’origine s’applique donc à rendre des réalisations plus… grand public. "Comme beaucoup de petits naturalistes, l’essentiel de ma clientèle se compose de chasseurs. À leurs yeux, une pièce reflète surtout une performance. Mais pour les autres personnes qui font appel à moi, leur démarche est souvent plus… sentimentale. C’est le cas des éleveurs, qui veulent garder une trace intemporelle d’une belle bête, mais aussi des musées et des décorateurs, qui attendent d’une réalisation qu’elle soit à la fois conforme à la réalité et agréable à regarder." Exemple avec cet ours empaillé, gentiment assis, qui trône fièrement dans le salon de Sébastien et qui dormira prochainement dans une bibliothèque privée.

"Plus j’y repense et plus je me dis qu’on est désormais à des années lumières de ce qu’on faisait encore dans les années 80 et 90, quand le voisin de mon oncle a commencé à m’apprendre les ficelles du métier chez lui, à Vielsalm. Que ce soit dans la façon de redonner vie aux animaux, dans les techniques de naturalisation ou dans les produits qu’on utilise, tout s’est tellement amélioré. Malheureusement, la majorité des gens ne le savent pas, souffle Sébastien Plumer. Actuellement seuls les rares particuliers qui souhaitent conserver leur animal de compagnie près d’eux peuvent en témoigner." Autrement dit, restaurer la confiance envers le travail des taxidermistes nécessitera du temps. "Mais ce n’est pas impossible!"

Car, s’il regrette que sa passion ne soit pas toujours considérée à sa juste valeur, Sébastien Plumer veut croire dans un futur plus réjouissant. "Depuis quelques années, on sent que les mentalités changent un peu. Le monde de l’art et de la décoration s’intéresse de plus en plus à ce que les naturalistes font, et quelques particuliers osent à nouveau revenir vers nous pour des demandes plus personnelles. Là, par exemple, je m’attelle à redonner vie à un bouvier. C’est un beau projet qui me fait penser qu’il y a encore de la place dans l’intimité des gens pour notre travail." Et qu’il y aura toujours du boulot pour les naturalistes passionnés "qui n’auront pas peur d’ouvrir leur atelier au public en communiquant toujours plus, via les réseaux sociaux par exemple". Histoire de tordre le cou définitivement aux stéréotypes.