Sécheresse: pas de feu d’artifice le 15 août à Huy

"Les prévisions météo des dix prochains jours ne prévoient pas de pluie, si ce n’est ce jeudi ou ce vendredi, ça sera largement insuffisant pour écarter tout risque d’incendie provoqué par les retombées des fusées. Même le feu d’artifice offert par les forains le 27 août, et tiré du pont de l’Europe, ne devrait pas avoir lieu", poursuit le bourgmestre faisant fonction.

En réalité, la Ville de Huy ne va faire que suivre les dispositions imposées par un arrêté pris ce lundi par Catherine Delcourt, gouverneur faisant fonction de la province de Liège. Celui-ci interdit tout feu d’artifice sur le territoire, sauf autorisation communale accordée après une analyse de risque.

Les feux de camp pour les scouts interdits en province de Liège

Le texte interdit aussi l’allumage de feux en plein air sur le territoire de la province de Liège. Sont par exemple concernés tant les feux de fin de camp que les feux de veillée ou encore les feux de cuisson puisque l’arrêté prévoit qu’il est interdit de porter et d’allumer un feu en zone forestière, sans exception aucune. Les allumages de barbecue au domicile restent autorisés.

Pour en revenir au feu d’artifice à Huy, rappelons que celui-ci avait déjà été annulé en 2020 et 2021 pour cause de pandémie. Par contre, « c’est la première fois qu’il n’aura pas lieu pour cause de sécheresse », glisse Éric Dosogne.