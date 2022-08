Nouveaux essais sonores au Karting d’Amay (photo et vidéo)

Pour rappel, le circuit des Mirlondaines avait été fermé en 2015 à la demande de la Région wallonne et de sa police de l’environnement suite à la mise au grand jour d’une illégalité urbanistique datant de 1981. La demande de permis est déposée pour régulariser la situation et exploiter la piste. Le club a en effet la jouissance de l’infrastructure, propriété de la Commune, sur base d’une convention signée entre les parties jusqu’en 2029.

Sur le circuit, ce week-end, la jeune société FL Kart Events de Fleurus avait été invitée pour proposer, samedi et dimanche, des initiations au grand public (dès 14 ans) à bord de kartings thermiques de loisir. Quelques karts électriques d’un club néerlandophone étaient également présents sur le site. En tout, une dizaine de machines ont foulé la piste pour des sessions de 15 minutes, soit une centaine de participants sur deux jours.

Sur place, un acousticien indépendant était présent pour réaliser des tests sur et aux alentours du site afin d’évaluer l’impact sonore dans le voisinage. Des tests qui avaient déjà été réalisés en juillet 2021, aux frais de l’ASBL Amay Cobra Karting.

La société FL Kart Events découvrait ainsi pour la première fois cette piste de 600 mètres construite en 1959. Elle y était présente avec trois karts de loisirs."Ce ne sont pas des karts de compétition moteur 2 temps, mais bien des karts loisirs 4 temps, peu bruyant.On les entend à peine quand ils passent",indique le bras droit du patron.

L’entreprise, lancée par Fabrice Lambert il y a six mois, a développé un concept original et unique en Belgique: la location itinérante de kartings de loisir, pour des teambuilding, des séminaires, des entreprises mais aussi des organisations privées ou des particuliers. " Il suffit de nous mettre à disposition un parking ou toute surface bétonnée de minimum 800 m2et on installe tout: circuit, chicanes, barrières de protection, drapeaux, karts, casques, logistique, encadrement… Nous n’avons que des karts loisirs qui sont bridés à 40km/h et accessible aux novices. L’objectif n’est pas du tout compétitif mais le plaisir. C’est une chouette initiation. On se déplace partout en Belgique et au Luxembourg."Pour le moment, FL Kart Events propose 8 karts adulte dès 14 ans mais l’idée est d’acquérir aussi des karts enfants.

Cette première expérience au karting d’Amay est plus que positive."C’est une piste mythique, très belle, avec un peu de dénivelé, un bitume en bon état malgré l’âge de la piste et pas mal de belles chicanes. Les sessions ont été rapidement complètes et les pilotes sont ravis. C’est un très bel outil et on aimerait revenir. Il faut vraiment insister sur le fait que le--nos moteurs génèrent vraiment peu de bruit. On n’entend que quelques crissements de pneu. Ce n’est pas du tout pétaradant. Les premiers relevés ici à Amay font état de maximum 47 décibels sur la journée. Rien du tout..."

La société carolo espère bien pouvoir revenir se frotter au bitume amaytois dès que possible pour proposer d’autres initiations."Le karting loisir est une activité familiale fun. Mais ce n’est pas facile de la pratiquer: on ne compte qu’une dizaine de pistes homologuées en Belgique. Il faut relancer ce circuit, c’est trop bête…"