La Donceeloise Caroline Schalenbourg, nouvelle présidente d'Accueil Champêtre Wallonie

À 40 ans, la jeune agricultrice qui exploite la ferme familiale avec sa sœur Cécile était déjà active dans l’ASBL. Elle en prend désormais les rênes, motivée pour relever les défis de demain auxquels l’ASBL indépendante sera confrontée.

Durant 12 ans, le président et son équipe ont amplifié le fil conducteur que constitue le soutien aux nombreux membres de l’association. Après un hommage à son prédécesseur mais aussi sa reconnaissance à " cette solide équipe de 14 personnes (et bientôt 15) qui fait avancer la barque, parfois en eaux calmes, parfois en eaux un peu plus agitées".

Dans la conjoncture actuelle, la nouvelle présidente ne peut que"se réjouir de se retrouver après trois années, très particulières, riches en émotions diverses et variées. Que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, nous avons tous vécu des moments forts, nous avons dû nous montrer résilients, nous avons dû nous adapter et nous avons fait évoluer notre manière de travailler." Si elle souligne l’action prépondérante et renforcée de l’ASBL, avec sa présence continue auprès de ses membres et des secteurs de la diversification agricole, elle la place comme"premier témoin de l’immense capacité d’adaptation du monde rural à tout type de circonstances." Le circuit court en constitue l’exemple avec l’afflux massif de consommateurs chez les producteurs qui ont investi et le retour à la normalité avec la fin de la pandémie.

Parmi ses priorités: la relance du circuit court

Caroline Schalenbourg présidente prône la relance du circuit court en apportant un soutien renforcé aux producteurs. Pour redynamiser les ventes directes. Elle veut insuffler ce nouvel élan à tous les secteurs: fermes pédagogiques (à travers une reconnaissance officielle), hébergements touristiques et hébergements insolites en vogue… et d’autres projets en collaboration avec Agri-Innovation et le Cera. Les défis de l’avenir ne manquent pas dans tous les secteurs de l’agriculture, tel le développement économique régional et les formations."Le monde agricole a une immense capacité d’adaptation. Il est tourné vers l’innovation pour entrevoir un avenir raisonnable et durable. Et Accueil Champêtre en Wallonie, par son expertise et son engagement auprès du monde agricole mérite un soutien inconditionnel", conclut-elle en plaidoyer.