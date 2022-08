Joli succès pour la première de «Livre en fête»

Initiateur de projet, Joseph Bonfond était tout sourire:je suis heureux, car le soleil est de la partie, et le public se mélange. Les amoureux des livres viennent se restaurer au club de football et les promeneurs vont à la découverte des auteurs. Mélanger les deux activités est porteur. La fête est réussie, même si comme toute première, des choses devront être améliorées. Je remercie deux personnalités qui ont fait un travail remarquable, Agnès Boreux, de l’Office du tourisme, et Christine Hardy, de la bibliothèque de Xhoris, et tous les aidants. Cette dernière confirme:un public enthousiaste a répondu au-delà de mes espérances, pour preuve, 40 personnes sont venues à la conférence très pointue du professeur Jean-Marie Klinkenberg sur lasémiotique.

Venir dans un salon permet de partager l’univers des auteurs de manière sympathique.

Pour la premièrefois, une jeune fille, Cassandre Hatert (21 ans), de Poulseur, venait présenter six nouvelles, et un roman de jeunesse, Voyage à Travers La Neige.

"Depuis toute petite, j’imagine beaucoup d’histoires dans ma tête et j’ai eu très tôt envie de les mettre sur papier. J’écris un peu sur tous les sujets, mes nouvelles parlent d’amour, de fantastique. J’aime le mystère, et ce qui est original. Mon nouveau roman parle d’une jeune fille qui communique avec les animaux".

Sur le stand en face, Mireille Maricq, d’Andenne, venait aussi pour la première fois dans un salon, présenter un livre "Manou et Élise" Pour cette pédagogue, fraîchement retraitée, et grand-mère, il s’agit d’un premier ouvrage écrit pour sa petite fille, afin de laisser une trace. Son entourage l’a trouvé beau, alors elle l’a retravaillé, et imprimé en autoédition."Tous les bénéfices vont à l’association “Souris-moi”. Le but est de créer une classe inclusive au Séminaire de Floreffe pour des enfants porteurs de handicaps. L’histoire est la suivante, une petite fille découvre chez sa grand-mère des mots. Elle ne sait pas lire, et sa grand-mère lui fait découvrir la lecture."

Depuis toujours, le sens du travail de l’auteure a été d’aider, accompagner les enfants, par son métier. Grâce au livre, elle continue son œuvre.