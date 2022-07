Tous les records battus pour la Saint-Christophe à Bergilers: 450 voitures et plus de 100 animaux bénis (photos)

Nouveauté: les animaux bénis

Avec des nouveautés: la bénédiction des animaux et un tournoi de pétanque sur herbe. " Chaque animal reçoit une médaille après avoir été béni. Et ce ne sont pas n’importe lesquelles, souligne Geoffrey Moies, président du comité.Nous sommes allés les chercher à Banneux, ce sont des médailles officielles."

En tout, une centaine d’animaux s’est réunie près du chapiteau pour ce moment un peu particulier. Parmi eux, une majorité de chiens, du chihuahua au berger malinois en passant par le bouledogue. Un diacre a donc fait le déplacement à 14h samedi pour l’occasion. Avant de laisser les familles emmener leur petit compagnon en balade au cœur du village, pour 3 ou 6 kilomètres.

450 véhicules dont beaucoup de camions

Un franc succès qui s’est répercuté sur l’ensemble des festivités. Le tournoi de pétanque a réuni 24 équipes, et a d’ailleurs forcé le comité à rajouter des pistes. La traditionnelle bénédiction des voitures, elle, a battu tous les records: 450 voitures ont été bénies dont un bon pourcentage de camions. " On se rend compte que plus on se décarcasse, plus ça paie,se félicite Geoffrey.On a vraiment vécu un week-end formidable. On peut vraiment être fiers de cette édition."

Le week-end avait commencé par un blind test convivial, première soirée prévue. Le lendemain, c’est une soirée années 80 et 90 qui a fait danser tout le village jusqu’aux petites heures. Un fameux succès de foule qui permet au Clap Bergilers de renouer avec ses traditions tout en s’autorisant à innover. " On a osé et on a travaillé énormément. Ça a payé et on en est vraiment heureux!", confirme Geoffrey Moies.