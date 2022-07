«J’ai dû me mettre sous certificat médical»

Pour de nombreux parents, ces places d’accueil supplémentaires seront plus que bienvenues. En effet, chercher une crèche peut vite devenir une vraie galère. Amélie (prénom d’emprunt), de Modave, en a fait l’expérience."J’ai commencé à chercher une place quand je suis tombée enceinte", se remémore-t-elle. Et même en s’y prenant tôt, ça n’a pas été évident."J’ai cherché dans plusieurs communes,poursuit-elle.J’ai été jusqu’à Amay. J’ai finalement trouvé une place à Marchin."Problème: son fils est né en novembre 2021 et la crèche ne pouvait pas l’accueillir avant novembre 2022."Et je n’avais personne qui pouvait le garder. Du coup, pas le choix. J’ai dû me résoudre à me mettre sous certificat médical en attendant."