«Quinze jours de fermeture, c’est normal»

Le service Huy Clos ferme chaque année durant 15 jours pendant l’été. En « abandonnant » ses bénéficiaires ? Le bourgmestre f.f., Éric Dosogne s’en défend. « On ferme chaque année durant les vacances. Et c’est normal, les équipes doivent aussi pouvoir se reposer et récupérer des forces pour mener à bien leurs missions le reste de l’année », dit-il, précisant que les sans domicile fixe qui fréquentent l’accueil de jour ont été prévenus de cette fermeture provisoire. « La Ville n’est pas non plus responsable de leur situation… » Le bourgmestre ajoute d’ailleurs que tous les services d’aide aux sans-abri ne ferment pas en même temps durant les vacances. « Il y a la Croix-Rouge mais aussi d’autres services qui distribuent des colis alimentaires où les SDF peuvent se rendre. Clairement, d’autres institutions existent et toutes ne ferment pas en même temps. Le CPAS peut les aider également. »