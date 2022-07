Le Ferrusien Jean-Pierre Snyers affiche 40 ans d’écriture

Jean-Pierre Snyers habite Burnontige et mène, en apparence, une vie paisible de retraité. Pourtant, cet homme discret et passionné, angoissé de nature comme il se décrit, n’a jamais arrêté sa quête de vérité sur le sens de l’existence. Depuis 40 ans, ce n’est pas moins de 22 livres et d’un millier d’articles qui ont été édités, pour relater le fruit de ses pensées et réflexions. Son but: que les lecteurs s’interrogent sur la vie. Ses livres philosophiques et religieux s’adressent à tout le monde.