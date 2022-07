La Belgique fêtée à Yernawe

Depuis jeudi, et jusqu’à hier, les membres du comité des fêtes de Yernawe ont célébré la Belgique. Quatre jours durant lesquels la musique et la danse ont été légion. Samedi soir, la soirée "Ambiance années 80" a très bien marché. Tout au long de la festivité, il a fait beau, il a fait chaud. Dans ces conditions-là, c’était également une parfaite occasion de se réunir en famille, entre amis et boire un bon verre tous ensemble. " C’est cette ambiance-là que les gens recherchent", s’exclame Dilek Kelleci, la présidente de ce comité des Fêtes de Yernawe.

Tant pour les femmes, que pour les hommes

En 2021, cette fête nationale avait été annulée, par solidarité pour les personnes victimes des terribles inondations. Cette année, et le Comité le tient bien maintenant: son cocktail de la fête nationale célébrée au sein de ce hameau saint-georgien. " Différent de celui imaginé l’année dernière.Cette fois-ci, il se compose de rhum et de mousseux. Il est aussi plus fruité avec de la pomme, du citron vert et des cranberries. Ce cocktail est apprécié tant par les femmes que par les hommes." Ce cocktail a été créé par Geoffrey Lieckens, un apiculteur saint-georgien. De plus, cette année aussi, le comité de Yernawe s’est associé avec Pepone, un citoyen influenceur.