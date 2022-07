Elle offre une récompense de 3800€ pour retrouver son chien disparu à Huy

Seth a aujourd’hui un an et demi. La Hutoise l’a eu alors qu’il était tout petit bébé, elle l’a éduqué, elle l’a aimé. Et depuis, Seth la suit partout. Le 27 juin dernier, la Hutoise le prend avec elle pour aller rechercher son compagnon dans un garage. Seth n’est pas attaché car le chien de son papa est au garage et les deux s’entendent plutôt bien. Sauf que Seth a eu une grosse frayeur une fois dans le garage. "Quelqu’un a fait démarrer un clark. Ca a fait un peu de bruit. Le temps que je me rende compte qu’il avait peur et Seth avait disparu."

Bien vite, Natacha entreprend des recherches. Seth n’est pas un fugueur. "Il est tout le temps collé à moi. On habite en appartement, il me suit partout." Les premières heures, puis les premiers jours, Natacha sillonne le quartier, puis la ville. Le Hoyoux et ses berges aussi, les bois aux alentours, le RAVeL. Mais rien, aucune trace de Seth. Le chien s’est littéralement volatilisé. "Dès le lendemain, j’ai lancé des appels sur Facebook." Natacha a aussi créé une page Facebook "Seth Seth". Et depuis quasi un mois, elle multiplie les démarches pour essayer de retrouver son chien, elle placarde des avis en ville, elle lance des appels sur les réseaux sociaux. Elle en est aujourd’hui convaincue: on le lui a volé. On a dû le voir courir en ville et l’embarquer dans un véhicule. Une hypothèse que vient conforter le travail d’un chien pisteur de "Lost Dogs". "Il a suivi Seth jusqu’à la place des Italiens, à l’entrée de Huy, puis plus rien." Natacha est même passée par une communication animale, mais "cela n’a pas été d’une grande aide. La personne avait des images qui lui venaient en tête. Seht disant qu’il était perdu, stressé, mais cela ne l’a pas situé."

La propriétaire de Seth n’a pas non plus hésité à proposer une récompense à celui qui lui ramènera son chien.D’abord 1500€, ce qui est déjà une jolie somme. Là, elle en est à… 3800€. "Je monte par petit palier…" L’envie de sa propriétaire est tellement forte de retrouver son chien qu’elle est prête à offrir une récompense. Et là, Natacha y croit toujours. "Je ne lâche rien, je ne perds pas espoir. J’espère de tout cœur qu’il rentrera à la maison." Que celui qui l’a pris le lui rendra ou viendra le déposer à la police ou chez un vétérinaire…

Pour toute info, la page Facebook Seth Seth ou 0471/899137.