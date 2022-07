Selon les premières estimations, entre 10000 et 15000personnes étaient présentes dans le centre de la ville pour assister au cortège de chars, qui a regroupé 24véhicules, ainsi que de nombreux artistes et des gilles en provenance de Nivelles, les géants du Meyboom de Bruxelles, les Poepedroegers ou encore, et entre autres, des joueurs de cornemuse, de quoi en mettre plein les yeux des visiteurs. Notons que seul un village hannutois a participé à la mise sur pied d’un char: il s’agissait de celui de Blehen.

"Cette année était un peu particulière pour tous les groupes à cause de la période Covid" , a commenté François Maurice, président de Hannut Tourisme et Promotion et organisateur de cette manifestation depuis 2006, bien content d’avoir évité la pluie. "Les dieux de l’Olympe étaient avec nous , a-t-il encore ajouté avec le sourire. Une année, on avait réussi à rassembler 28 chars mais c’était trop, le cortège était beaucoup trop allongé et cela avait fini trop tard. Avec 24 chars, c’est déjà pas mal."

L’événement est donc une véritable réussite: "Ça fait du bien, cela faisait deux ans sans véritable 21juillet: l’année passée, on avait fait un 21juillet plutôt protocolaire avec un Te Deum, un discours à la Commune et la partie protocolaire , se souvient le bourgmestre, Manu Douette, heureux de revoir le cœur de sa ville revivre. Cette fois, c’est la partie fête qui reprend avec des milliers de personnes rassemblées dans le centre de Hannut. Les gens viennent de partout, il y a aussi bien des Néerlandophones que des Francophones et voir la Flandre et la Wallonie ici pour la fête nationale du 21juillet à Hannut, ça fait plaisir!"

Après le cortège de chars, une guinguette, un bal dansant et un feu d’artifice étaient encore prévus.