Un concours photo sur le thème de l’Italie

L’Italie sera mise à l’honneur du 14au 21 novembre prochain, et tout particulièrement sa gastronomie. À cette occasion, Thierry Stramare, importateur de produits italiens à La Casa del Mio Nonno installée à Hermalle-sous-Huy, organise un concours photo. " En fait, il s’agit de deux concours, annonce ce dernier. L’un d’eux porte sur la gastronomie italienne et, plus précisément, sur tout ce qui touche à cette gastronomie. Cela peut aller aussi de la vigne au verre." Le second concours concerne le patrimoine culturel italien comme l’architecture, les coutumes, l’art…