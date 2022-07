La Fête des veaux sur cinq jours dès aujourd’hui

Jeudi aura lieu la brocante de 7 à 18h sur la place du village et la route de Lavoir. Une soirée année 80-90 clôturera la journée. Le vendredi, un blind-test débutera à 20h et samedi sera organisé un grand tournoi de pétanque à 11h. "Les inscriptions se font sur la place dès 10h", ajoute Audrey Heysecom. La journée se terminera à nouveau par une soirée dansante sur le thème des années 90, jusqu’à nos jours.

Le dimanche, lui, débutera sportivement avec une marche qui se tiendra de 7 à 14h, au départ de la place communale. Les parcours sont de 5, 10 et 15 kilomètres. "Durant toute la durée des festivités, il y a toujours le bar et une petite restauration qui seront proposés", rappelle l’organisatrice.

Le 20emayeur était une femme

Et enfin, le grand moment folklorique de clôture est bien sûr l’élection du ou de la mayeur(e). Cette belle tradition avait fêté ses 20 ans en 2018. Et le 20emayeur en 2019 était une femme. Khadija avait trouvé la précieuse betterave. Avant, un mayeur enfant avait été élu, suivi de la première élection d’un mayeur ado. Ils garderont leur mandat exceptionnellement durant deux ans à cause de l’interruption de 2020. En 2021, René Gratia avait trouvé le trophée caché et était arrivé en "mayeur-mobile", une ancienne Peugeot407 transformée pour l’occasion.

Infos et réservations auprès d’Audrey Heysecom au 0477/637837.