Deux espaces communautaires contre la solitude

Ces futurs espaces se présenteront comme de nouveaux lieux de vie qui proposeront régulièrement des activités de journée à des aînés et à des personnes en isolement social de façon à favoriser notamment les rencontres intergénérationnelles. "L’objectif de cette initiative est de lutter contre l’isolement psychologique et physique des personnes âgées mais aussi des habitants les plus isolés sur un territoire donné. De nombreuses études menées récemment pour mesurer l’impact de la crise sanitaire sur la vie des aînés ont par ailleurs démontré la nécessité d’agir encore davantage en la matière" , explique le cabinet de la ministre Morreale.

À la salle de la Liberté à Geer

La nouvelle a été accueillie avec le sourire dans les deux communes de l’arrondissement. En particulier à Geer, où on n’espérait pas trop recevoir quoique ce soit. " On s’est dit qu’on allait quand même rentrer notre projet et heureusement, on a bien fait, puisqu’on a été retenu", se réjouit la présidente du CPAS local, Liliane Delathuy. Le CPAS compte ainsi mettre sur pied un local intergénérationnel à la salle de la Liberté, à côté de l’école, où se dérouleront diverses activités. "On prévoit un coin papote pour les gens qui ont envie de se retrouver autour d’une table de café, faire grandir le club de marche et l’équipe à destination des seniors et surtout développer l’informatique, vu la digitalisation des services bancaires" , détaille la présidente, qui ne manque pas d’idées. En fonction du subside reçu, diverses autres animations sont possibles: jeu de cartes, activités avec enfants de l’école, des coins lecture ou encore du théâtre. "Mais tout cela doit maintenant se mettre en place", conclut Liliane Delathuy.

À Verlaine aussi, on a l’intention de créer une structure intergénérationnelle permettant aux personnes âgées ou isolées de sortir de leur isolement. Pour l’instant, rien n’a encore été totalement défini, " mais on a plein d’idées, indique le président du CPAS, Patrick Danze. Dans un premier temps, on compte accueillir ces gens dans une salle communale puis on compte récupérer l’ancien colombophile que l’on va réaménager pour l’espace communautaire". Dans ce dernier, on y retrouvera, notamment, un espace numérique, une salle de réunion et une cuisine pour travailler en collaboration avec le PCS, le Plan de cohésion social, qui gère déjà des bars à soupe à destination de ce type de public. "Il n’existe à ce jour aucun lieu sur la commune pour accueillir les personnes aînées ou isolées, détaille la directrice générale du CPAS, Laura de Wergifosse. Nous n’avions pas les ressources pour le faire. Grâce à cet appel à projets, nous aurons droit à un animateur, un encadrement… Dans cet endroit, les personnes pourront se sentir bien, être entendues, comprises, soutenues. On compte axer le lieu sur le bien-être, la santé et la rencontre, avec par exemple des ateliers préventifs, des conférences, des activités récréatives, de la gym douce. C’est une belle opportunité."